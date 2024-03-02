На Украине ожидают дефицит цитрусовых и морепродуктов из-за блокады КПП Польшей

Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что его стран импортирует "много элементов для финального изготовления продукции"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Жители Украины могут столкнуться с дефицитом цитрусовых, бананов, океанической рыбы и морепродуктов из-за блокировки границы польскими протестующими. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Он назвал ситуацию на польско-украинской границе, где бастуют фермеры, сложной. По его словам, продолжение блокировки пунктов пропуска может привести к дефициту и росту цен на ряд продуктов. "Конечно, мы абсолютно импортируем ту продукцию, которую не можем вырастить у себя. Прежде всего, это цитрусовая группа, бананы, также много океанической рыбы или морепродуктов. По этим группам действительно может быть дефицит, а дефицит в большинстве случае приводит к росту цен", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Высоцкий добавил, что Украина также импортирует "много элементов для финального изготовления продукции", например, упаковку для определенных видов товаров или консерваторы. "Поэтому все-таки важно иметь свободную торговлю", - отметил он.

При этом, заверил замминистра, украинские производители самостоятельно обеспечивают производство наиболее важных продуктов. "Базовая продуктовая корзина производится отечественными производителями, если мы возьмем яблоко, мясо, молоко, молочную группу, крупы, муку, сахар, масло. Поэтому в данном случае, с точки зрения внутренней продовольственной безопасности, наши фермеры обеспечивают нас", - добавил он.

В настоящее время между Киевом и Варшавой обострились отношения из-за блокировки польскими фермерами приграничных пунктов пропуска. Польские протестующие еще с ноября прошлого года периодически проводили акции, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Однако в феврале протесты усилились, 20 числа польские фермеры высыпали украинское зерно из вагонов и перекрыли железнодорожные пути строительным хламом. С тех пор факты высыпания зерна из вагонов не раз повторялись.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с продолжающейся блокировкой, а МИД призвал Варшаву разблокировать границу, дать правовую оценку действиям польских протестующих и остановить антиукраинскую риторику. На Украине также выразили недовольство плакатом одного из фермеров с призывом к президенту России Владимиру Путину разобраться с Киевом, Брюсселем и польскими властями.