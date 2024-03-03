На Ставрополье в ОЭЗ войдут четыре площадки с более 40 проектам

Их расположат в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Лермонтове

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Четыре инвестиционных площадки войдут в особую экономическую зону (ОЭЗ) на Ставрополье - они будут расположены в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Лермонтове, всего планируется реализовать свыше 40 проектов, сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.

"Правительством Ставропольского края принято решение по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа с особым налоговым режимом общей площадью 857 га. В нее входят: инвестиционная площадка "Солнечная долина" в Кисловодске; инвестиционная площадка "Капельная балка" в Ессентуках; инвестиционная площадка в районе горы Развалка в Железноводске и инвестиционная площадка на западном склоне подножия горы Бештау в Лермонтове", - сказал Толбатов.

По его словам, в "Солнечной долине" на площади 627 га предполагается размещение инфраструктуры по 10 проектам с общим объемом инвестиций более 50 млрд рублей, на "Капельной балке" - по 5 инвестиционным проектам на сумму 18 млрд рублей, на "Развалке" - по 15 проектам на 150 млрд рублей, а на "Бештау" - еще 15 проектов, в том числе современные и многофункциональные санаторно-курортные учреждения и гостиничные комплексы.

"Особые экономические зоны играют весомую роль в экономиках государств, - сказал министр. - Они рассматриваются в качестве ключевых драйверов роста, способствуя интенсивному привлечению в страну инвестиций. Особые экономические зоны не только обеспечивают экономические преимущества, но и способствуют социальной стабильности, так повышается уровень занятости граждан, возрастает показатель благосостояния населения". Толбатов считает, что создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа откроет новые горизонты для туризма края, ведь Ставропольский край - это перспективная территория для выгодных инвестиций.