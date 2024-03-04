"Ведомости": "Роснано" просит суд признать занижение обязательств компании в 2017 году

По данным издания, в 2017 году компания перенесла часть задолженности по кредитам перед банками из раздела "Обязательства" в добавочный капитал, что, по сути, снизило сумму долгов на бумаге

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Компания "Роснано" обратилась в Арбитражный суд города Москвы, чтобы признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что привело к увеличению задолженности института развития и ухудшению его финансового состояния, сообщил газете "Ведомости" источник, близкий к "Роснано".

Как пишет издание, в 2017 году компания перенесла часть задолженности по кредитам перед банками из раздела "Обязательства" в добавочный капитал, что, по сути, снизило сумму долгов на бумаге, отмечает издание.

Представитель "Роснано" сообщил "Ведомостям", что привлечение суда необходимо для оценки отдельных обстоятельств, которые повлекли вопросы, накопившиеся за время существования института развития.

В картотеке арбитражных дел отмечено, что судебное заседание по делу намечено на 17 апреля. Ответчиков по делу нет. В качестве участников дела указаны министерства экономического развития и финансов, а также ВЭБ.РФ.

На 31 декабря 2020 года внешний долг "Роснано" насчитывал более 146 млрд рублей. В 2023 году компания погасила 28 млрд рублей долга, сократив его размер до 69 млрд рублей.