Резидент хабаровской ТОР увеличит выпуск комплектующих для ж/д отрасли

Речь идет о компании "Инновационные технологии на железнодорожном транспорте"

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" компания "Инновационные технологии на железнодорожном транспорте" увеличит выпуск комплектующих для железнодорожной отрасли. Об этом сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"Благодаря полученным средствам мы планируем увеличить годовой выпуск продукции комплектующих устройств для железнодорожной отрасли до 1 250 единиц", - рассказал исполнительный директор компании Олег Довгаль.

Он добавил, что компания поставляет в том числе путевое оборудование и устройства для железнодорожных путей, механическое и электромеханическое оборудование для управления движением. Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, работа предприятия отвечает задачам импортозамещения, в частности, на площадке делают специальные подбойки для уплотнения балласта железнодорожного пути.

Резидент запустил в Комсомольске-на-Амуре производство изделий из металлических порошков для обеспечения железнодорожной отрасли и машиностроительных предприятий, предприятий военно-промышленного комплекса. Было создано 80 рабочих мест. Как рассказали в корпорации, компания воспользовалась поддержкой Фонда развития промышленности Хабаровского края и получила льготный кредит в размере 20 млн рублей под 1%. Средства будут направлены на модернизацию линий.

Режим ТОР дает такие меры господдержки, как нулевые налоги на имущество, прибыль и землю в первые пять лет, сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, возможность инфраструктурного обеспечения, правовое и кадровое сопровождение, информационная поддержка.