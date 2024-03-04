Банкиры выступают за выработку в РФ стандартов рассрочки вместо жесткого регулирования

Вице-президент Ассоциация банков России Алексей Войлуков отметил, что постепенный подход позволит не навредить рынку

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Рынок рассрочки в России требует изучения и постепенной выработки стандартов такого инструмента вместо введения жесткого регулирования. К такому выводу пришла Ассоциация банков России, изучив международный опыт, сообщил ТАСС вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

"Мы видим, что в международной практике процесс выработки регуляторных подходов не носит экстренного характера, а идет уже более трех лет. Это позволяет не навредить рынку, который находится в стадии становления. Ассоциация банков России выступает не за жесткое регулирование, а за изучение рынка рассрочки и постепенную выработку стандартов для такого инструмента", - сказал он.

Согласно исследованию, 8 из 10 крупнейших рынков BNPL (Buy now, pay later - "купи сейчас, плати потом") находятся в Европе, доля транзакций, сделанных с помощью BNPL-сервисов, в отдельных странах превышает четверть от общего объема онлайн покупок. На российском рынке рассрочка же только набирает популярность у населения. С помощью рассрочки на электронных площадках покупается около 1% товаров, что в 50 раз меньше развитых стран, отмечается в исследовании.

При этом на Западе, несмотря на развитость европейского рынка BNPL, подход к регулированию таких сервисов носит последовательный риск-ориентированный характер, который включает в себя публичное обсуждение консультативных докладов о подходах к регулированию, применение инструментов мягкого права (саморегулирования и кодексов этики), длительные сроки введения регулирования, указали авторы исследования.

В середине февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина указывала на необходимость введения регулирования рынка BNPL. В частности, речь может идти о ценовом лимите на покупки в рассрочку.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 июня 2024 года определить механизм защиты прав граждан при покупке товаров с использованием рассрочки по аналогии с потребительским кредитованием.