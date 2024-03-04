В Забайкалье в 2024 году планируют собрать не меньше 180 тыс. тонн зерна

Также намерены увеличить посевные площади до 173 тыс. га

ТАСС, 4 марта. Прогнозируемый объем валового сбора сельскохозяйственных культур в Забайкальском крае составит не менее 180 тыс. тонн зерна в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарев.

"Мы прогнозируем, что валовой сбор сельскохозяйственных культур в 2024 году составит не менее 180 тыс. тонн зерна", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по итогам 2023 года в крае было собрано 173,5 тыс. тонн различных зерновых культур.

Также в 2024 году планируется увеличить посевные площади до 173 тыс. га, что на 3 тыс. га больше 2023 года. Посевная кампания в Забайкалье стартует в первой декаде мая. Основными сельскохозяйственными культурами являются овес, пшеница, гречиха, рапс. В последние годы аграрии сеют еще лен масличный и подсолнечник.

Сейчас сельхозтоваропроизводители Забайкалья продолжают подготовку к весенне-полевым работам. До конца марта хозяйства планируют завершить приобретение минеральных удобрений. "На сегодняшний день сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона приобрели 6 тыс. тонн удобрений или 84% от потребности. Договоры о поставке заключаются с дилерами компаний, работающими на территории Дальневосточного федерального округа. Оставшийся объем минеральных удобрений хозяйства планируют приобрести до конца марта", - пояснил Бочкарев.

Кроме того, забайкальские аграрии ведут засыпку семян сельскохозяйственных культур под посев 2024 года. Всего засыпано 22 тыс. тонн семян зерновых культур (93% от плана), что на 700 тонн выше уровня прошлого года на эту дату.

Готовность техники

Готовность техники к весенне-полевым работам составляет 70%. Основная часть сельхозорганизаций приступит к ремонту техники в середине марта, после наступления положительных дневных температур. На сегодня проблем с приобретением ГСМ не зафиксировано. В целях своевременного приобретения ГСМ, запчастей и удобрений перед началом посевной кампании хозяйствам будут выплачены субсидии на проведение весенне-полевых работ.

С 2024 года аграрии, купившие на проведение посевной кампании оригинальные и элитные семена сельскохозяйственных культур, смогут получить поддержку. Также власти продолжат выплачивать субсидию на возмещение части затрат на приобретенную технику.