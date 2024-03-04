Цена нефти марки Brent слабо росла на фоне решения ряда стран ОПЕК+

По данным торгов, к 7:12 мск фьючерс торговался на уровне $83,67

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE в начале торгов слабо росла после решения некоторых стран ОПЕК+ продлить на второй квартал добровольные сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 02:01 мск, цена Brent росла на 0,44%, до $83,93 за баррель по отношению к закрытию 1 марта.

К 7:12 мск фьючерс на нефть марки Brent замедлил рост и торговался на уровне $83,67 (+0,13%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле поднимался на 0,11%, до $79,98 за баррель.

3 марта несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о продлении на второй квартал 2024 года мер по дополнительному добровольному сокращению добычи нефти, которые были изначально рассчитаны на первый квартал. Россия заявила о снижении добычи и экспорта нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. б/с (в первом квартале РФ сокращала поставки нефти на 500 тыс. б/с).