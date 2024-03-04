Объем внутренних ж/д перевозок рыбы с Дальнего Востока в 2023 году вырос на треть

Показатель составил 929,1 тыс. тонн

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Объем внутренних перевозок рыбы с Дальнего Востока по железной дороге в России в 2023 году вырос на 33% по сравнению с 2022 годом и составил 929,1 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации добытчиков минтая.

"По сравнению с показателями 2022 года общий объем ж/д перевозок рыбопродукции с Дальнего Востока вырос на 12%: внутренние перевозки увеличились на 33% (929,1 тыс. тонн), транзит - на 32% (15,9 тыс. тонн). Объемы ж/д доставки импортной продукции выросли на 18%, до 17,7 тыс. тонн. При этом на экспорт по железной дороге в минувшем году ушло на 70% меньше, чем годом ранее - 48,5 тыс. тонн, что связано с восстановлением экспортных отгрузок морским транспортом на китайском направлении", - говорится в сообщении.

Как рассказал глава ассоциации Алексей Буглак, более 75% рыбы с Дальнего Востока ушло в три региона: Московская, Свердловская и Новосибирская области. При этом на Московскую область пришлось 39% отправок. По данным ассоциации, максимальный объем отправок пришелся на сентябрь - 86,4 тыс. тонн.

"Сентябрь традиционно является пиковым периодом отправок рыбы с Дальнего Востока, в первую очередь, лосося. В 2023 году лососевая путина была рекордной: вылов самого массового вида тихоокеанских лососей - горбуши - достиг 478,5 тыс. тонн. Поставки горбуши ориентированы именно на внутренний рынок и наибольший объем доставляется в регионы страны именно по железной дороге. Значительная доля грузооборота пришлась и на минтаевую продукцию, отгрузки которой на внутренний рынок в 2023 году также выросли: по итогам года они достигли 193 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в 2022-м. При этом в рамках субсидируемой доставки минтая было перевезено около 80 тыс. тонн продукции", - рассказал Буглак.