В РФ на льготный лизинг судов до 2035 года потребуется около 212 млрд рублей из ФНБ

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов подчеркнул, что финансирование лизинговой программы должно практически на 100% состоять из средств ФНБ, а средства должны выделяться под 1,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Около 212 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) потребуется на финансирование программы льготного лизинга водных судов до 2035 года. Об этом рассказал журналистам статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"У нас уже более 300 заявок, если быть точным - 337 (на лизинг судов - прим. ТАСС). Пока идет первый этап, мы смотрим, анализируем те заявки, что подтверждены, а это более 170 судов", - рассказал Евтухов. "В настоящее время ведутся расчеты. Думаю, что из средств ФНБ потребуется порядка 212 млрд рублей на период до 2035 года", - ответил он на вопрос об объемах финансирования, которые понадобятся.

Замминистра подчеркнул, что финансирование лизинговой программы должно практически на 100% состоять из средств ФНБ, а средства должны выделяться под 1,5%.

"Иными словами, лизинговый процент должен быть очень низким, чтобы, с одной стороны, удовлетворить запрос потребителя, и в то же время - покрыть финансовые издержки компаний, предоставляющих эти услуги. Чтобы, в конечном итоге, стоимость судов в процессе реализации программы не выросла сильно по сравнению с той стоимостью, которая изначально прописана в контракте", - пояснил Евтухов.