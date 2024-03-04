Производство алкоголя в РФ за два месяца 2024 года выросло на 11%

В Росалкогольтабакконтроле отметили активное замещение импортной продукции отечественными производителями

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Производство алкоголя в России в январе - феврале 2024 года увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 11%. Рост объемов производства фиксируется по всем основным видам продукции, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Так, производство спиртных напитков возросло на 5,7%, в том числе водки - на 4,4%. Прирост выпуска вин составил 27,4%, среди них виноградных вин - на 28,9%, игристых вин - на 23,5%. Производство напитков брожения увеличилось на 10,4%, в том числе пива - на 10,7%, пивных напитков - на 7,8%.

Причиной роста выпуска алкоголя в Росалкогольтабакконтроле считают увеличение количества производителей и расширение рынка сбыта за счет новых регионов, а также введение ведомство с 1 сентября 2023 года "Реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи". Кроме этого, в службе отмечают активное замещение импортной продукции отечественными производителями.

"В результате сокращения импорта отдельных видов алкогольной продукции идет ее активное замещение отечественными аналогами. Предполагаем дальнейшее сохранение этой тенденции", - отмечают в Росалкогольтабакконтроле.