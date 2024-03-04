Отбор из ПХГ ЕС в феврале оказался на минимуме за 10 лет

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42 млн куб. м в сутки через ГИС "Суджа"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в феврале оказался минимальным для этого месяца за последние 10 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Общие накопленные запасы газа в ЕС на конец февраля опустились до 62,5%, но остаются на рекордном уровне. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце упали до минимума за полгода. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Отбор из европейских ПХГ в феврале оказался равен 9,6 млрд куб. м, что на 28% ниже прошлогодних показателей. Этот показатель стал минимальным с 2014 года. Закачка газа в хранилища составила 1,25 млрд куб. м - на 32% выше значения годом ранее.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 45,42 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 114-й день с момента достижения максимума их заполнения на 9% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.

Запасы газа в хранилищах Европы на 29 февраля снизились до 62,51% - на 16,8 п.п. выше, чем в среднем за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в них находилось 68,9 млрд куб. м газа. Это рекордный объем газа в ПХГ для этого времени года. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается несколько прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале составила 22%.

Средняя цена газа в Европе по итогам февраля снизилась на 15%, до $288 за 1 тыс. куб. м.

Поставки газа РФ через Украину

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42 млн куб. м на 4 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку этого объема. Накануне объем прокачки составил 42,1 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале существенно снизились. По итогам февраля они составили 9,74 млрд куб. м, оказавшись на 8,1% ниже, чем в январе, и на 6,4% меньше к прошлому году. Этот показатель стал минимальным с сентября 2023 года.

Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 20,3 млрд куб. м - на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отбор из ПХГ в 2024 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 35%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 28 февраля. На втором месте с долей в 25% - СПГ, на третьем с 21% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии).

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) составила 7,93%. Это больше, чем поставляется из Великобритании (1,73%) и Северной Африки (6,5%).