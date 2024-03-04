Она составила 48,706 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русагро" по МСФО за 2023 год выросла в семь раз по сравнению с показателем за 2022 год и составила 48,706 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Валовая прибыль агрохолдинга за 2023 год выросла на 61% и составила 76 млрд рублей.

Выручка компании за отчетный период составила 277,328 млрд рублей, что на 15% выше, чем в 2022 году. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 26% в 2023 году и составил 56,56 млрд рублей.

Чистый долг "Русагро" на 31 декабря 2023 года составил 66,476 млрд рублей.

О компании

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы - 668 тыс. га. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.