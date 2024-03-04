В ДНР для восстановления региона задействуют инфраструктурные кредиты

Глава республики Денис Пушилин назвал эту меру поддержки в числе особо важных для региона среди инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Инфраструктурные кредиты планируют задействовать для реализации проектов в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Безусловным [приоритетом для республики] является, конечно, и инфраструктурная составляющая. Как раз инфраструктурные бюджетные кредиты, конечно же, будут востребованы, и обязательно мы ими воспользуемся, чтобы улучшить наши города, наши районы", - сказал Пушилин.

Глава ДНР назвал эту меру поддержки в числе особо важных для региона среди инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. К востребованным в республике Пушилин также отнес реализацию нацпроекта "Семья", особенно для поддержки многодетных семей и повышения демографии, а также новые нацпроекты "Молодежь России" и "Кадры", которые важны для решения проблемы кадрового дефицита.

Выступая с посланием к Федеральному Собранию Путин заявил, что с 2025 года будут наращивать портфель инфраструктурных кредитов регионам не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно.