"Россети" могут вернуть до 20 млрд рублей долгов гарантирующих поставщиков через тариф

По данным газеты "Коммерсантъ", ФАС предложила разрешить включать в сетевые тарифы долги гарантирующих поставщиков энергии, которые находятся в процедуре банкротства

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает разрешить включать в сетевые тарифы долги гарантирующих поставщиков энергии (ГП), которые находятся в процедуре банкротства, пишет газета "Коммерсантъ". "Россети" оценивают общую сумму такой задолженности в 20 млрд рублей, сообщили ТАСС в электросетевой компании.

Преимущественно долги ГП приходится на Тверскую, Архангельскую, Вологодскую области и Туву.

По данным газеты, в расчет тарифов могут включить расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, на обслуживание ссуд на покрытие недостатка средств при просрочке платежей со стороны ГП, включая просроченную задолженность предыдущих лет. Сейчас регулятор может включать в тариф расходы на формирование резерва по сомнительным долгам только прямых потребителей, но не более 1,5% от выручки. В новых правилах нет ограничений по объему расходов.

Кроме того, ФАС может разрешить включать в необходимую валовую выручку сетевой компании расходы на списание долгов, возникших в период исполнения сетевой организации функций ГП.

Согласно проекту, разработанному ФАС, расходы на амортизацию будут включаться в необходимую валовую выручку территориальной сетевой организации только при наличии утвержденной инвестиционной программы, пояснили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе. Амортизационные отчисления определяются согласно классификатору основных средств и первоначальной стоимости имущества.

"Закрытый" перечень расходов включает затраты на финансирование инвестпроектов, не включенных в инвестиционные программы, также техприсоединение льготных категорий заявителей до 150 кВт, предотвращение и ликвидация аварий, исполнение решений суда и контролирующих органов, отметили в регуляторе.

Действующая методология расчета тарифов учитывает данные затраты сверх амортизационных отчислений. Согласно разработанному службой проекту, подтвержденные затраты могут быть включены в "закрытый" перечень расходов на амортизацию, что позволит исключить эти расходы при формировании необходимой валовой выручки на последующий период и сдержать тарифную нагрузку, подчеркнули в антимонопольном регуляторе.

Позиция компании

В "Россетях" считают, что инициатива ФАС позволит решить проблему, которая накапливалась годами, сообщили ТАСС в электросетевом холдинге.

Там пояснили, что в связи с отсутствием прямых положений в действующем законодательстве, расходы территориальных сетевых организаций на создание резерва по сомнительным долгам, а также на списание просроченной задолженности гарантирующих поставщиков, в том числе находящихся в процедуре банкротства, в настоящее время не учитываются регулирующими органами при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Объем такой задолженности в настоящее время составляет порядка 20 млрд рублей.

"По сути, эти средства должны были быть направлены на содержание и развитие электросетевого комплекса, но не были получены и выведены из оборота недобросовестными сбытовыми компаниями", - отметили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.