ФАС возбудила дело за нарушение закона о рекламе в отношении "Почта банка"

В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита в отношении "Почта банка". Об этом говорится в сообщении ФАС.

Там пояснили, что согласно закону, вступившему в силу 23 октября 2023 года, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка.

"В ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу "Почта банка", которая распространялась на экранах в общественном транспорте Москвы и Московской области. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом", - отметили в ФАС.

Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость кредита.

"Служба возбудила дело в отношении АО "Почта банк" по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ", - рассказали в службе.

Ранее ФАС России признала ненадлежащей рекламу опции "Почта банка" "Гарантированная ставка" и оштрафовала организацию на 500 тыс. рублей.