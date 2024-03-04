В "Агроэкспорте" заявили об увеличении экспорта чечевицы в 2,4 раза в 2023 году

Он составил 297 тыс. тонн

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экспорт чечевицы из России в 2023 году в натуральном выражении вырос в 2,4 раза по сравнению с 2022 годом и составил 297 тыс. тонн. Об этом сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".

"В прошлом году российские экспортеры поставили за рубеж 297 тыс. тонн чечевицы, что в 2,4 раза больше объема 2022 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в стоимостном выражении экспорт этого продукта увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом и составил $215 млн.

Основными покупателями российской чечевицы в 2023 году стали Турция, Индия и Иран.