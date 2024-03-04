ЕК через две недели представит план использования активов РФ для закупки оружия на Украину

По словам неназванного европейского дипломата, страны ЕС обсуждали возможность использовать прибыли от фондов РФ для реконструкции Украины, но для этого в первую очередь нужно, чтобы "оставалась страна, которую будут восстанавливать"

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) может через две недели представить официальное предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ для закупки вооружений для Украины. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, ЕК может обнародовать официальное предложение об использовании прибыли от замороженных российских активов для закупки Киеву военного оборудования уже через две недели. По словам неназванного европейского дипломата, страны ЕС обсуждали возможность использовать прибыли от фондов РФ для реконструкции Украины, но для этого в первую очередь нужно, чтобы "оставалась страна, которую будут восстанавливать". В этой связи этот шаг считается оправданным, добавил он.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента 28 февраля заявила, что страны Евросоюза должны рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для Украины. По ее мнению, данная мера станет "лучшим использованием этих средств".

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Многие специалисты указывают, что конфискация суверенных фондов может нанести ущерб привлекательности евро и европейского рынка капиталов для международных инвесторов.

1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение ЕК, которое предполагает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на период до 2027 года. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы.