В Челябинске радиозаводу "Полет" отказали в банкротстве по долгу в 5,6 млн рублей

Завод включен в перечень стратегических предприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области отказался принимать поступившее в конце февраля заявление о признании банкротом челябинского радиозавода "Полет" (входит в госкорпорацию "Ростех") по долгу свыше 5,6 млн рублей. Соответствующее определение опубликовано в базе "Электронное правосудие".

"Отказать в принятии заявления общества с ограниченной ответственностью "Региональная инструментальная компания" и общества с ограниченной ответственностью "Милленниум - Командировочные решения" о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества "Челябинский радиозавод "Полет", - сказано в тексте определения.

Отмечается, что радиозавод "Полет" является организацией оборонно-промышленного комплекса, завод включен в перечень стратегических предприятий. Для возбуждения производства по делу о банкротстве стратегических предприятий сумма просроченной на шесть и более месяцев задолженности должна составлять не менее 1 млн рублей.

"Установленные судебными актами требования заявителя-1 на общую сумму 574 тыс. 45 рублей 54 копейки с учетом того, что по требованию заявителя-2 (в размере 5 млн 41 тыс. 526 рублей 51 копейка основного долга и 14 тыс. 462 рубля 40 копеек государственной пошлины - прим. ТАСС) шестимесячный срок для исполнения таких обязательств не истек, не могут считаться достаточными для определения признаков банкротства и возбуждения дела о банкротстве", - пишет суд.

26 февраля сообщалось, что заявление о признании банкротом челябинского радиозавода "Полет" поступило в Арбитражный суд Челябинской области. Сумма исковых требований составляет 5 млн 606 тыс. 82 рубля.

7 февраля защита бывшего гендиректора радиозавода Александра Нестерова не смогла оспорить его арест по делу об ущербе свыше 100 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа. Он пробудет в изоляторе до 9 апреля. По данным суда, следователи обвиняют ранее занимавших должности генерального директора АО "ЧРЗ "Полет" Нестерова и заместителя генерального директора Андрея Белимова по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

О заводе

Радиозавод "Полет" - одно из ведущих предприятий России по разработке и серийному производству наземного радиотехнического оборудования для оснащения центров управления воздушным движением аэропортов.