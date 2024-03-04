Движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск открыли по одному пути

Специалисты провели обследование моста и убедились в безопасности пропуска поездов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. На перегоне Звезда - Чапаевск в Самарской области открыли движение поездов по одному пути после произошедшего инцидента, сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск открыто по одному пути. Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей", - говорится в сообщении.

Пассажирские поезда, задержанные из-за инцидента, следуют по маршруту. РЖД принимают меры для сокращения времени задержек поездов и вводу их в график, отметили в компании.

"Ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути", - добавили в РЖД.

Об инциденте

УФСБ России по области сообщило, что 4 марта 2024 года, в 06:13 (05:13 мск) поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. Пресс-служба Куйбышевской железной дороги сообщала, что движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск приостановлено. В оперативных службах ТАСС сообщили, что взрывное устройство сдетонировало на опоре железнодорожного моста. Предварительно, были повреждены ограждение и конструкции опоры моста возле берега.