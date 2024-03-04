Акции TSMC обновили исторический максимум

В течение дня их стоимость поднималась до 725 новых тайваньских долларов ($22,98). Такая динамика связана с ростом популярности искусственного интеллекта по всему миру, полагают эксперты

ГОНКОНГ, 4 марта. /ТАСС/. Стоимость акций тайваньской компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), крупнейшего производителя полупроводников, обновила исторический максимум. В течение дня их стоимость поднималась до 725 новых тайваньских долларов ($22,98), свидетельствуют данные торгов на Тайваньской бирже (TWSE).

Закрытие торгов произошло на уровне 723 новых тайваньских доллара ($22,92) за акцию. Тем самым компания обновила исторический максимум с момента IPO в 1994 году, рост за день составил 4,8%. С начала года тайваньский производитель чипов вырос на 22%. Рыночная капитализация достигла $597 млрд, приблизившись к десятке крупнейших в мире компаний.

Такая динамика связана с ростом популярности искусственного интеллекта по всему миру, полагают эксперты. TSMC - основной поставщик полупроводников для Nvidia и Apple Inc. 5 февраля компания стала крупнейшим в мире производителем чипов, обогнав Intel и Samsung Electronics по выручке.