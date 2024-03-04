Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,84 млрд за приложение Apple Music

Зампредседателя ЕК Маргрете Вестагер отметила, что практики Apple "нарушают европейские антимонопольные нормы", подрывая "возможности европейских конкурентов приложения Apple Music"

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую компанию Apple на €1,84 млрд за "злоупотребление доминирующей позицией на рынке" музыкального стримингового приложения Apple Music. Об этом сообщила зампредседателя ЕК Маргрете Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,84 млрд за злоупотребление своей доминирующей позицией на рынке приложений музыкального стриминга. Apple нелегально ограничила возможности разработчиков приложений для музыкального стриминга информировать потребителей о более дешевых возможностях покупки музыки за пределами экосистемы Apple", - заявила Вестагер. Она подчеркнула, что практики Apple "нарушают европейские антимонопольные нормы", подрывая "возможности европейских конкурентов приложения Apple Music".