Министры энергетики ЕС поддержали продление на год ограничений на потребление газа

Странам - членам ЕС рекомендовали продолжать поддерживать потребление газа на уровне на 15% ниже по сравнению со средним показателем за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года

БРЮССЕЛЬ. 4 марта. /ТАСС/. Министры энергетики государств Евросоюза поддержали продление на год требования о добровольном снижении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за период с апреля 2017 года по март 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС достиг политического соглашения о рекомендации продлить на год - до 31 марта 2025 года - скоординированного добровольного сокращения потребления газа, - говорится в сообщении. - В результате странам - членам ЕС рекомендовано продолжать поддерживать потребление газа на уровне на 15% ниже по сравнению со средним показателем за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года".