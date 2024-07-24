Ульяновская область заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС

По словам главы региона Алексея Русских, по итогам 2023 года объем инвестиций в области составил почти $1,5 млрд

УЛЬЯНОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области готовы к сотрудничеству со странами БРИКС в гуманитарной и экономической сферах. Об этом сообщил на приветственной встрече с министрами и руководителями ведомств молодежной политики стран БРИКС губернатор региона Алексей Русских.

"Ульяновская область заинтересована во всестороннем развитии в рамках платформы БРИКС. Я очень прошу сообщить руководителям ваших государств, что Ульяновская область готова к сотрудничеству как в гуманитарной сфере - образовании, медицине, культуре, спорте, молодежной политике так и в экономическом развитии", - сказал он.

Губернатор добавил, что в Ульяновской области есть конкурентные преимущества для привлечения партнеров. "У нас в регионе сформирована одна из лучших в России систем поддержки инвестиционных проектов. Инвесторы получают значительные льготы по важнейшим налогам - на имущество, на землю, на прибыль", - уточнил Русских.

Глава региона пояснил, что по итогам 2023 года объем инвестиций составил почти $1,5 млрд. "Для нашего региона это исторический максимум. На данный момент в портфеле инвестиционных проектов Ульяновской области находятся 102 инвестиционных проекта", - подчеркнул он.

Русских отметил, что Ульяновская область предлагает партнерство по нескольким направлениям: автомобилестроение и производство автокомпонентов, авиастроение, развитие транспортных и логистических услуг. "Иными словами, мы готовы к промышленной кооперации. Наша традиционная промышленная специализация - это станкостроение, авиастроение, автомобильная промышленность", - заявил губернатор.

Как сообщил журналистам в кулуарах встречи министр молодежного развития Ульяновской области Артем Мирошников, 25 июля будет принята итоговая декларация Х Молодежного саммита БРИКС. "Уверен, что продуктивная беседа, конструктивный диалог между руководителями молодежной политики стран БРИКС дадут такие плоды, которые в дальнейшем мы сможем реализовать", - сказал он.

О саммите

X Молодежный саммит БРИКС проходит в Ульяновской области с 22 по 26 июля. Главным событием саммита станет встреча министров и лидеров, ответственных за реализацию молодежной политики в странах БРИКС с участниками, которая пройдет 25 июля. Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Фонд Росконгресс, Проектный офис международного молодежного сотрудничества "Россия - БРИКС", правительство Ульяновской области, региональное министерство молодежного развития.