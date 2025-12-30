Меньше нельзя: как рассчитывают минимальный размер оплаты труда

Все работники должны получать заработную плату, которая покрывает основные расходы на жизнь. Чтобы защитить право сотрудников на достойный заработок, государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Как его рассчитывают и на какие выплаты влияет — читайте в материале ТАСС.

Что такое минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда — минимальная зарплата работника в месяц. Если сотрудник отработал положенное время (максимум 40 часов в неделю) и выполнил трудовые обязанности, его зарплата не может быть меньше, чем МРОТ. В 2026 году это 27 093 рублей.

Имеется в виду начисленная заработная плата до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть если на руки сотрудник получит сумму меньше МРОТ, это не будет нарушением. Месячная зарплата может быть ниже, если работник трудится не на полную ставку, работает по совместительству или был в отпуске.

Для определения минимального размера оплаты труда учитываются должностной оклад и ежемесячные выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Однако у сотрудников могут быть и дополнительные выплаты, которые не будут учитываться в МРОТ. К ним относятся:

компенсация за сверхурочные;

доплата за работу в нерабочие часы, в том числе ночью, а также в выходные и праздники;

доплата за совмещение должностей;

районные коэффициенты;

процентные надбавки за работу в местах с особыми климатическими условиями, в том числе на Крайнем Севере;

социальные выплаты.

Как определяется МРОТ

В Российской Федерации величина МРОТ устанавливается в соответствии с ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения (граждан от 16 лет до достижения пенсионного возраста, кроме неработающих людей с инвалидностью). С 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособного населения — 20 644 рублей.

В 2026 году МРОТ рассчитывается на основе медианной заработной платы. По федеральный закону "О минимальном размере оплаты труда" соотношение МРОТ и медианной зарплаты зависит от социально-экономического развития страны и пересматривается как минимум раз в пять лет.

Сама медианная зарплата отличается от средней: последняя вычисляется за счет суммирования всех зарплат и их деления на общее число работников. Медианная же делит общую шкалу доходов в России на две части: одна половина получает больше этой суммы, другая — меньше. Поэтому она более репрезентативно отражает средний уровень дохода граждан. МРОТ должен составлять не менее 48% от медианной заработной платы.

Минимальный размер оплаты труда текущего года установили с учетом медианной зарплаты за предыдущий год. Таким образом, когда в 2025 году рассчитывали МРОТ для 2026 года, специалисты ориентировались на медианную зарплату 2024 года. По подсчетам Росстата, она составила 56 443 рубля. В 2026 году МРОТ равен 48% от медианной зарплаты, тогда:

56 443 / 100 * 48 = 27 092,64

Именно поэтому МРОТ и составляет 27 093 рублей.

Как устанавливают МРОТ в регионах РФ

У разных субъектов РФ может быть своя величина МРОТ, но она не должна быть меньше общероссийской. Минимальная зарплата в регионах устанавливается с учетом социально-экономического положения региона и утвержденного прожиточного минимума.

К примеру, в этом году установили другой МРОТ в регионах:

Москва — 39 730 рублей;

Московская область — 27 800 рублей;

Санкт-Петербург — 31 250 рублей;

Ленинградская область — 27 440 рублей;

Калининградская область — 28 000 рублей.

Чтобы установить минимальную зарплату в регионе, местные власти, объединения профсоюзов и работодателей заключают трехстороннее соглашение, причем последние могут не присоединяться к договору. В таком случае они должны направить отказ в местное трудовое ведомство в течение 30 дней после опубликования соглашения о новом уровне минимальной зарплаты в регионе и обосновать свое решение. Иначе новые правила распространятся на работодателей автоматически.

К отказу нужно приложить:

протокол консультаций с профсоюзом;

предложения о сроках, когда работодатель сможет довести минимальную зарплату сотрудников до уровня, установленного в регионе.

Работодателя, отказавшегося присоединиться к соглашению о региональном МРОТ, могут пригласить на консультацию с комиссией, разработавшей соглашение.

На что влияет МРОТ

Минимальный размер оплаты труда помогает:

регулировать оплату труда;

рассчитывать пособия при временной нетрудоспособности, беременности и родах.

Оплата труда. МРОТ применяют для регулирования размера зарплаты. Работодатель не может начислить сотруднику жалование, которая будет меньше МРОТ.

Пособия по временной нетрудоспособности. Величина МРОТ влияет на сумму выплат по болезни. Если больничный за месяц ниже минимального размера оплаты труда, то пособие рассчитают по МРОТ. Для этого сумму МРОТ делят на количество календарных дней в месяце, когда сотрудник заболел, и умножают на количество дней болезни. Таким образом, если вы уйдете на больничный на неделю в марте, то выплаты рассчитают так:

27 093 / 31 * 7 = 6 117,8 рублей

Также на минимальный размер оплаты труда будут ориентироваться, если до наступления больничного сотрудник нигде не работал и не получал зарплату или средний заработок в расчетном периоде оказался меньше МРОТ. В такой ситуации его зарплату будут считать равной этой величине. Если у сотрудника небольшой страховой стаж — менее шести месяцев, — то его больничное пособие не превысит месячный МРОТ.

Пособия по беременности и родам. Работающим женщинам пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка. Чтобы узнать размер пособия, надо определить средний дневной заработок и умножить его на количество дней декрета. Также пособие можно рассчитать самостоятельно на калькуляторе СФР.

Выплата не может быть меньше МРОТ и больше предельной суммы, которую определяет правительство РФ каждый год. В 2026 году это 955 836 рублей.

Отпускные. Отпускные рассчитываются по среднему месячному заработку за год. Если сотрудник отработал норму рабочего времени, то средний заработок за месяц не может быть меньше МРОТ.

Совмещение с учебой. Работодатель будет ориентироваться на МРОТ при оплате времени, которое сотрудник совмещает с учебой. Если работники заочно или очно-заочно учатся в вузе или колледже, то в учебному году перед итоговыми экзаменами они имеют право на рабочую неделю, сокращенную на семь часов. Период, который они не работали, оплачивается в размере 50% от среднего заработка, но не меньше МРОТ.

Что будет, если установить зарплату меньше МРОТ

Если работодатель начисляет зарплату ниже МРОТ, то сотрудник может пожаловаться в трудовую инспекцию. Тогда работодатель должен будет оплатить штраф по КоАП РФ:

руководители должны будут заплатить 10–20 тыс. рублей, при повторном нарушении — 20–30 тыс. рублей;

индивидуальные предприниматели — 1–5 тыс. рублей, при повторном нарушении — 10–30 тыс. рублей;

юридические лица — 30–50 тыс. рублей, при повторном нарушении — 50–100 тыс. рублей.

За невыполнение предписаний о повышении зарплаты до МРОТ полагаются отдельные санкции. Руководителю компании грозит штраф 30–50 тыс. рублей и отстранение от управления предприятием от года до трех лет. ИП и малый бизнес оштрафуют на 30–50 тыс. рублей, крупные компании — на 100–200 тыс. рублей.

Как менялась методика расчета МРОТ в России

С 2000 года — тогда вступил в силу федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" — МРОТ в России менялся 27 раз, включая повышение с 1 января 2026 года. За это время неоднократно менялась и методика его расчета.

Долгое время МРОТ в России был ниже прожиточного минимума. Однако с 2018 года ситуация изменилась: величину приравняли к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения и установили в размере 100% от минимума за второй квартал предыдущего года.

С 2020 года методика определения вновь изменилась — при его расчете стали ориентироваться на медианную зарплату. Сумма МРОТ составляла 42% от ее уровня. В 2022 году от этого способа расчета отказались, а чтобы сохранить доходы граждан, МРОТ повысили дважды: в июне 2022-го и в январе 2023-го. Однако с 2025 года при расчете МРОТ в России вернулись к медианным зарплатам.

Как МРОТ влияет на доходы граждан

По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года 11,6 млн граждан России — это 8% населения страны — оказались за границей бедности. Во втором квартале 2025 года границу бедности зафиксировали на уровне 16 863 рублей.

На снижение уровня бедности среди россиян повлияли:

рост доходов населения;

адресные социальные программы;

рост социальных пособий.

Один из способов борьбы с бедностью и повышения доходов граждан — увеличение минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырос на 20,7% по сравнению с 2025 годом. Благодаря этому увеличатся доходы 4,6 млн россиян.