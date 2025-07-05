Минфин: в БРИКС поддержали создание гарантийного механизма для роста инвестиций

По словам министра финансов России Антона Силуанова, НБР можно будет использовать как банк для трансграничных расчетов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Члены БРИКС в рамках встречи министров финансов в преддверии саммита сообщества в Рио-де-Жанейро поддержали создание гарантийного механизма для увеличения инвестиций в странах блока, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи.

"[На обсуждениях] добавилась новая тема - создание гарантийного механизма [увеличения инвестиций] на базе Нового банка развития (НБР) [БРИКС], поэтому большая часть участников поддержала создание рабочей группы, а мы предложили уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании по аналогии с Новым банком развития", - отметил он.

По его словам, НБР можно будет использовать как банк для трансграничных расчетов.

"На пространстве БРИКС под эгидой Нового банка развития - НБР будет предоставлять такие гарантии по кредитам банков, которые работают в каждой из стран, для финансирования крупных инфраструктурных проектов", - добавил Силуанов.

Министр подчеркнул, что НБР показывает свою жизнеспособность и объем кредитных портфелей ряда стран увеличивается.