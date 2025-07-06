Эксперт Радченко: в Крыму ожидают новых колосьев после гибели урожая

Причиной гибели ранее стала непогода, отметила заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Аграрии Республики Крым соберут повторно появившиеся колосья после гибели урожая из-за непогоды, что на несколько недель затянуло уборку. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко.

Она объяснила, что заморозки в конце апреля были в том числе на двухсантиметровом сезонном слое - порядка минус 7-8 градусов. В эту фазу колос еще находится внутри стебля, но он уже сформирован, и такая низкая температура в любом случае негативно повлияет на его дальнейшее развитие - в 2025 году она даже привела к гибели.

"Нужно не торопиться скашивать или дисковать повреждены заморозками посевы, потому что обязательно растения отобьют новые побеги, они будут менее продуктивные, конечно, чем те, которые были. Но тем не менее, все равно на этих новых побегах все равно будет сформирован урожай. Мы это наблюдали в условиях 99-го года, когда в начале мая был мороз, сейчас была такая же ситуация. Многие поля были полностью повреждены были или на 80%, но потом появились новые колосья - это, конечно, затянуло уборку урожая, это привело к значительному количеству зеленых побегов, но, тем не менее, это лучше, чем совсем потерять урожай", - отметила Радченко.

Режим ЧС регионального уровня в связи с гибелью культур из-за весенних заморозков ранее ввели на территории городского округа Судак и четырех районов Крыма, позже режим ЧС был введен в восьми районах региона из-за гибели культур в связи с засухой. Несмотря на гибель урожая, Крым закроет годовую потребность региона в зерне в 900 тыс. тонн, подчеркнула Радченко.

Как она сообщала ранее, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдают гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за двух волн заморозков также урожай черешни и сливы сократился на 15%, потенциальные потери урожая из-за непогоды в апреле и мае на отдельных участках виноградников в Крыму и Севастополе оцениваются до 80%.