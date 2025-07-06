АТОР не фиксирует роста числа отказавшихся от отдыха россиян в 2025 году

Глава ассоциации Майя Ломидзе отметила, что те, кто не захотел или не смог поехать в Анапу, отправились на Каспийское море, на Балтику, туда, где есть другие водоемы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не фиксирует роста числа россиян, которые решили совсем отказаться от путешествий в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС заявила глава ассоциации Майя Ломидзе.

"Судя по динамике, таких людей не стало больше в сравнении с прошлым годом", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что те, кто не захотел или не смог поехать в Анапу, отправились на Каспийское море, на Балтику, туда, где есть другие водоемы. "Например, совершенно неожиданно тут выигрывает Карелия, где много озер", - добавила глава ассоциации.