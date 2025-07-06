Bloomberg: Таиланд предложит США обновленное торговое соглашение

Оно предоставит американским компаниям более широкий доступ к рынку страны, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Таиланд намерен предложить США новое торговое соглашение, которое предоставит американским компаниям более широкий доступ к рынку страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, новое предложение Таиланда предполагает сокращение торгового профицита с США, который сейчас составляет порядка $46 млрд, на 70% за 5 лет. Власти Таиланда хотят избежать введения Вашингтоном таможенных пошлин в размере 36%, для этого американским сельскохозяйственным и промышленным компаниям будет предоставлен более широкий доступ на рынок страны, тарифы на большинство групп товаров из США будут отменены.

Таиланд намерен направить проект соглашения администрации президента США Дональда Трампа до 9 июля. В Бангкоке надеются, что по новому соглашению Вашингтон установит пошлины на уровне 10%, однако полагают, что тарифы до 20% также будут приемлемыми. "Худшее, что может произойти - это если мы получим сделку, которая будет хуже, чем у наших соседей по региону", - заявил агентству министр финансов Таиланда Пхичай Чунхавачира.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы вступили в силу, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.