В Шереметьево отменили 171 рейс

По данным на 18:00 мск, задержали 56 рейсов, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. По данным на 18:00 мск в Шереметьево отменен 171 рейс на прилет и вылет, сообщила Росавиация. Задержано 56 рейсов. К вылету готовятся свыше 70 рейсов с 18:00 до 21:00.

По данным агентства время задержания составляет более двух часов. Из терминала B должны вылететь 65 рейсов, еще 11 - из терминала C. К вылету готовятся 15 тыс. человек.

В Росавиации сообщили, что аэропорт и, в частности, авиакомпания "Аэрофлот" увеличили число сотрудников. Эта мера принята для сокращения времени возвращения к расписанию полетов.

Работу аэропорта и авиакомпаний с гражданами 6 июля дважды проконтролировал заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин.

Как отмечает Росавиация, в терминале B есть скопления пассажиров на регистрации. Это произошло из-за вечернего разлета рейсов на Дальний Восток (туда традиционно летают вместительные широкофюзеляжные самолеты). Чтобы сократить время ожидания, открыли все стойки регистрации. Также увиличили число сотрудников. На отдельных стойках вне очереди проводится обслуживание граждан с ограниченными возможностями и родителей с детьми.

О ситуации

По данным агентства, в зоне досмотра есть скопления, но ситуация спокойная. В кассы по переоформлению билетов "Аэрофлота" очередь умеренная.

Пассажиры получают все необходимы услуги. Свободные места и кровати есть в зале для людей с ограниченными возможностями, а также в комнате матери и ребенка.