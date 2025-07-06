Росавиация предупредила о необходимости соблюдения прав пассажиров

Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров, подчеркивает агентство

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росавиация на фоне задержек рейсов предупредила авиакомпании о необходимости соблюдения авиаправил, в том числе в части предоставления пассажирам питания и мест в гостиницах.

"Подчеркиваем: перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров, подчеркивает Росавиация.