В Пулково отменили порядка 90 рейсов

По данным на 18:00 мск, задержанными на вылет более чем на два часа остаются 37 рейсов, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. В Пулково отменили 90 рейсов, задержанными на вылет остаются 37 рейсов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале на фоне временных ограничений в работе некоторых российских аэропортов.

По данным на 18:00 мск, аэропорт работает с ограничениями. Он не принимает и не выпускает самолеты. Время задержания некотрых рейсов составляет более двух часов. Необходимые для стабилизации расписания меры принимаются авиаперевозчиками, представителями аэропорта и единым оперативным штабом. В Росавиации сообщили, что доступ пассажиров в "чистую зону" ограничили. Эту меру приняли для того, чтобы избежать скопления людей.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Иванова, Калуги, Пскова, Петербурга и Тамбова. Это необходимо для обеспечения безопасности.

В ведомстве напомнили о развитом железнодорожном сообщении между Санкт-Петербургом и Москвой. Там сообщили, что в продаже на 6-8 июля есть более 8 тыс. мест в вагонах разных категорий. При необходимости добавят еще вагоны. В агентстве отметили, что билеты есть в обоих направлениях. Речь идет о местах в поездах дальнего следования и "Сапсанах".