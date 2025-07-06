В США допустили продолжение торговых переговоров после крайнего срока

В конечном счете решение по этому вопросу принимать президенту Дональду Трампу, указал глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Белый дом допускает, что переговоры по торговым соглашениям США с рядом стран продлятся после истечения 9 июля крайнего срока для их заключения. Об этом заявил в эфире телекомпании CBS глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Соединенные Штаты всегда готовы говорить со всеми обо всем, что происходит в мире. Есть крайний срок, некоторые вещи уже близко, поэтому, может быть, [переговоры] по некоторым из них будут сдвинуты [и продолжатся] после истечения крайнего срока, а, может быть, и нет. В конечном счете решение по этому вопросу принимать президенту", - сказал Хассетт, отвечая на вопрос о возможности продления паузы в вопросе вступления в силу торговых пошлин.

1 июля президент США Дональд Трамп предупредил, что не рассматривает возможность очередной отсрочки вступления в силу торговых пошлин.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении государств, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.