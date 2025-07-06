В поезда из Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно включили допвагоны

"Федеральная пассажирская компания" сообщила, что речь идет о купейных и плацкартных вагонах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дополнительные вагоны включены в составы поездов из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно на фоне ограничений в аэропортах, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).

"Учитывая возросший спрос на поездки железнодорожным транспортом, дополнительные купейные и плацкартные вагоны были включены в составы поездов: №1/2 "Красная стрела" Санкт-Петербург - Москва (6, 7 и 8 июля), № 37/38 Выборг - Москва (6 и 7 июля), №163/164 Санкт-Петербург - Москва (7 и 8 июля), №35/36 Нижний Новгород - Москва (6 июля)", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что внимательно отслеживает спрос на перевозки. "В случае необходимости, а также при наличии технических возможностей будет приниматься решение о включении дополнительных вагонов в составы других поездов", - подчеркивает ФПК.