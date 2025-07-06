В Пулково приняли четыре рейса за период открытия воздушного пространства

Речь идет о рейсах DP 538 Ставрополь, FV 6356 Минеральные Воды, DP 566 Ульяновск и HY 631 Ташкент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Четыре рейса приземлились в аэропорту Пулково с 21:30 до 22:30, когда он был открыт на прием воздушных судов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково.

"DP 538 Ставрополь, FV 6356 Минеральные Воды, DP 566 Ульяновск и HY 631 Ташкент", - перечислили принятые рейсы в пресс-службе.

Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Пулково будет открыт на прием воздушных судов в период с 21:30 до 22:30 мск.