Попова: защита прав потребителей в России находится на высоком уровне

По словам главы Роспотребнадзора, это позволяет быстро адаптироваться к новым вызовам, связанным с ростом онлайн-торговли, цифровизацией договорных отношений и использованием ИИ в сфере торговли и услуг

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Российское законодательство сегодня одно из передовых в мире и обеспечивает защиту прав потребителей на высоком уровне. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции ООН по конкуренции и защите прав потребителей.

"Российское законодательство сегодня одно из передовых в мире и обеспечивает защиту прав потребителей на высоком уровне. Это позволяет нам быстро адаптироваться к новым вызовам, связанным с ростом онлайн-торговли и трансграничных сделок, цифровизацией договорных отношений, использованием искусственного интеллекта в сфере торговли и услуг", - сказала она.

Попова добавила, что в целях недопущения на рынок контрафакта продукции реализована цифровая маркировка, которая охватывает 27 товарных групп. На текущий момент благодаря цифровой маркировке была заблокирована продажа практически 2 млрд единиц запрещенной продукции. "В Российской Федерации активно действуют более 500 общественных объединений потребителей, которые наряду с государством играют важную роль в предотвращении правонарушений и предупреждают развитие негативных тенденций на рынке", - подчеркнула Попова.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора представляют интересы потребителей в судах, в таких случаях в 95% решения принимаются в их пользу.