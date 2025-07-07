В аэропорту Сочи встретили первый регулярный рейс из Кувейта

Полеты начала выполнять авиакомпания Jazeera Airways

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Первый регулярный рейс прибыл из Кувейта в аэропорт Сочи, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Полеты начала выполнять авиакомпания Jazeera Airways. Новый рейс предоставляет отличную возможность для путешественников из России не только посетить Кувейт, но и воспользоваться удобными стыковочными рейсами для перелетов по Ближнему Востоку, Южной Азии и Северной Африке", - говорится в сообщении.

В аэропорту Сочи зарубежных туристов, ставших пассажирами первого рейса, встретили торжественно: на перроне поприветствовали самолет водной аркой, прибывших встречали с хлебом и солью, а также танцами и песнями от казаков.