Лула да Силва: угрозы Трампа о пошлинах против партнеров БРИКС безответственны

Президент Бразилии также назвал это большой ошибкой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины в отношении партнеров сообщества БРИКС являются безответственными и несерьезными. С такой оценкой выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете, - сказал бразильский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. - Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение".