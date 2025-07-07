В Екатеринбурге фестиваль креативных индустрий соберет представителей 10 стран

Мероприятия пройдут при поддержке креативных кластеров региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Представители более 10 стран соберутся на Международном фестивале креативных индустрий, который в августе пройдет в Екатеринбурге. Программа фестиваля пройдет сразу в шести муниципалитетах области, сообщил в кулуарах Иннопрома на стенде ТАСС директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

"Мы сейчас рассчитываем, что у нас будет порядка 10 стран. У нас будет отдельная очень серьезная деловая программа: мы из разных стран приглашаем закупщиков, байеров, и будем им представлять продукцию наших уральских брендов", - сказал Пиличев.

Он отметил, что мероприятия пройдут при поддержке креативных кластеров региона. Среди событий, посвященных креативным индустриям, в ближайшее время состоится фестиваль-выставка ювелирного искусства "Тонкие грани".

"Мы разрабатываем стратегии поддержки креативных индустрий, определенные методики, но IT-кластеры, например, сами знают, как развиваться. Другие направления, это, например, видеопродакшн, дизайн, причем не только архитектурный, но и дизайн одежды, производство одежды, вот эти направления как раз очень интересны и крайне перспективны, и мы сейчас делаем целый пласт предложений для них", - добавил он.

В Иннопроме фонд участвует активно, отмечает Пиличев, так, традиционно прошло награждение "Экспортер года Свердловской области", на конкурс было подано более 50 заявок.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.