Стабилизация расписания по рейсам, выполняемым авиакомпанией "Россия" из/в Пулково, ожидается к утру 8 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" стабилизировала расписание рейсов по всей маршрутной сети после вводимых на протяжении нескольких дней ограничений на работу аэропортов центральной части России, сообщил авиаперевозчик.

Стабилизация расписания по рейсам, выполняемым авиакомпанией "Россия" из/в Пулково, ожидается к утру 8 июля.

"По состоянию на 20:00 мск 7 июля "Аэрофлот" стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети. На настоящий момент продолжается работа с пассажирами рейсов, отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания", - говорится в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить возврат денежных средств или приобрести новый билет по тому же маршруту и классу обслуживания по стоимости несостоявшейся перевозки. "Возможность распространяется на рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета", - уточнили в "Аэрофлоте". Кроме того, у пассажиров есть возможность переоформить билет на аналогичный рейс, выполняемый в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

Купить новый билет или переоформить перевозку можно через форму обратной связи на сайте, контакт-центр или в офисах собственных продаж "Аэрофлота". "Обращаем внимание наших клиентов: в кассах и офисах продаж "Аэрофлота" не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая онлайн-сервисы по поиску билетов", - отметили в авиакомпании.