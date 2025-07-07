Новый региональный индустриальный парк создадут на Ставрополье до 2029 года

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Создание десятого индустриального парка до 2029 года запланировано на Ставрополье. Парк площадью более 178 га создадут в Советском округе края, сообщается в Telegram-канале Корпорации развития региона.

"Десятый индустриальный парк скоро создадут на Ставрополье. <…> Региональный индустриальный парк на территории Советского муниципального округа будет специализироваться на производстве пищевой продукции, деятельности по складированию и хранению, переработке сельхозпродукции. Общая площадь парка - больше 178 га. Предполагаемый срок реализации проекта - 2025-2029 годы", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, в девяти индустриальных парках региона действуют уже 20 резидентов. Общая сумма инвестиций в реализацию их проектов превысила 64 млрд рублей. В парках резидентам предоставляются площадки для размещения производств на льготных условиях, транспортная и инженерная инфраструктура, налоговые льготы и преференции.