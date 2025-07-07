Депутат Тарбаев: Дума не планирует вводить налог на выездной туризм

Глава комитета ГД по туризму при этом отметил, что идея введения такого налога логична, поскольку в России возник перекос с точки зрения выездного и внутреннего туризма

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Разработка законопроекта о введении налога на выездной туризм не ведется, и даже нет предпосылок для обсуждения такой инициативы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") в своем Telegram-канале.

По его словам, в ряде СМИ активно публикуются новости о якобы готовящемся законопроекте о введении специального налога для выезжающих за рубеж.

"На данный момент ни о каком законопроекте речи не идет. Работа в данном направлении не ведется, более того - нет даже предпосылок для <...> обсуждения", - сказал депутат.

Парламентарий отметил, что идея введения такого налога логична, поскольку в настоящее время в России возник перекос с точки зрения выездного и внутреннего туризма.

"Речь идет о деньгах, которые просто уходят из страны. Если бы часть этих расходов могла бы оставаться здесь, на развитие внутреннего туризма - было бы логично. Более того, это были бы внебюджетные средства, которые можно было бы тратить на регионы, где сегодня активно развивается внутренний туризм", - сообщил Тарбаев.