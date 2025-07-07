Трамп подписал указ о переносе дедлайна по торговым соглашениям на 1 августа

Решение не распространяется на КНР

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

"Исходя из дополнительных сведений и рекомендаций, полученных от высокопоставленных чиновников, включая информацию о ходе переговоров с нашими торговыми партнерами, я счел необходимым и целесообразным продлить действие исполнительного указа <...> до 1 августа 2025", - говорится в тексте указа, распространенного пресс-службой Белого дома.

Это решение не распространяется на Китай, уточняется в документе. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что намерен в ближайшие две недели встретиться со своим коллегой из КНР. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что Пекин и Вашингтон провели "хорошие встречи в Женеве и в Лондоне", и заверил, что США относятся к Китаю с большим уважением.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель страны, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.