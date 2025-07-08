Кабардино-Балкарию в 2025 году посетили порядка 1 млн туристов

В республиканском министерстве курортов и туризма отметили, что чаще всего в КБР приезжают вдвоем

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарию (КБР), за первое полугодие 2025 года составило около 1 млн человек и выросло на 14% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщили в республиканском министерстве курортов и туризма.

"Почти один млн человек посетили Кабардино-Балкарию в первом полугодии 2025 года, что на 14,5% больше аналогичного периода прошлого года (794 тыс. человек). Наблюдается также рост бронирования средств размещения также на 14%", - сообщили в ведомстве.

В списке регионов, которые лидируют по турпотоку в КБР, - Москва и Московская область, Краснодарский и Ставропольский края, Санкт-Петербург. В топ-10 впервые вошла Республика Татарстан, чему способствовало развитие прямого авиасообщения между регионами.

По данным министерства, чаще всего в Кабардино-Балкарию приезжают вдвоем. В высокий сезон на отдых выделяют около одной недели, а в межсезонье - два-три дня.

Накануне в институте развития Кавказ. РФ. сообщили, что на курорте "Эльбрус" за время горнолыжного сезона 2024/2025 побывали свыше 500 тысяч человек. Это стало рекордом посещаемости курорта за последние годы.