Больше сотни мусоровозов поставят в новые регионы в 2025 году

В ДНР планируют передать 38 единиц техники, в ЛНР - 28 единиц, в Запорожскую область - 15 и в Херсонскую область - 26

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) в 2025 году безвозмездно поставит новым регионам 107 единиц спецтехники для обращения с отходами, а также контейнеры и бункеры. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"В июне этого года с регионами заключены договоры безвозмездной передачи 107 единиц специализированной техники для обращения с твердыми коммунальными отходами. Увеличение парка спецтехники позволит регионам повысить эффективность и качество услуги, которую получают жители", - сказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

По этим договорам планируют передать в Донецкую Народную Республику 38 единиц техники, в Луганскую Народную Республику - 28 единиц, в Запорожскую область - 15 и в Херсонскую область - 26.

"В первом квартале 2025 года регионам уже было передано 29 единиц техники и 2,8 тыс. контейнеров и бункеров. С июля мы начинаем вторую часть поставки", - уточнил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

В ДНР, Запорожской и Херсонской областях уже работают региональные операторы по обращению с отходами. В ЛНР 2 июля приказами регионального Минприроды назначен региональный оператор АО "Экогород", который приступит к деятельности по вывозу отходов с 1 января 2026 года.