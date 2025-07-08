Мишустин прибыл в Екатеринбург на "Иннопром"

На мероприятии премьер-министр, в частности, осмотрит новейшие разработки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург на XV международную промышленную выставку "Иннопром".

У трапа самолета Мишустина встретили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. При встрече премьер и встречающие обменялись рукопожатиями.

На "Иннопроме" глава правительства осмотрит новейшие разработки и выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".

Вместе с главой кабмина в мероприятиях участвуют первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Также в Екатеринбурге Мишустин проведет встречу с Паслером.