Развитие промышленности за счет инновационных решений в закупках обсудили на "Иннопроме"

В дискуссии также приняли участие представители Минпромторга РФ, ведущие эксперты и игроки рынка, IT-компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Максмарт" рассказала об инновационных российских технологичных решениях по цифровизации закупочных процессов промышленных предприятий в рамках сессии "Технологический суверенитет через призму инноваций" на выставке "Иннопром-2025". Об этом говорится в сообщении компании.

В дискуссии также приняли участие представители Минпромторга РФ, ведущие эксперты и игроки рынка, IT-компании.

Как отмечается в сообщении "Максмарт", промышленные предприятия реальных секторов экономики лидируют в сфере внедрения отечественных инновационных продуктов для совершенствования производственного процесса и повышения конкурентоспособности. Одним из основных трендов, внедряемых российскими промышленными предприятиями, являются системы автоматизации бизнес-процессов. По данным Ассоциации менеджеров России, они пользуются наибольшей популярностью на российском рынке используемых отечественных цифровых разработок, их процент составляет 56% от общего объема внедряемых автоматизированных систем.

Как указали в компании "Максмарт", в 2024 году объем мирового рынка автоматизации бизнес-процессов составил $13,8 млрд, при этом российский рынок автоматизации бизнес-процессов составляет менее 10% от общемирового. По оценкам ЦБ, которые приводит "Максмарт", прогнозируется среднегодовой темп роста автоматизации в России на уровне 15-18% в 2025-2029 гг. При этом ожидания бизнеса более оптимистичны и оцениваются на уровне 25-40% за этот период.

Цифровые решения в закупках

В ходе сессии одной из основных тем обсуждения стало развитие промышленности и обретение технологического суверенитета за счет инновационных решений в закупках. В последние годы утвердился тренд на их цифровизацию, включая электронный документооборот, автоматизацию бизнес-процессов, развитие таких цифровых платформ, как B2B-маркетплейсы и SRM-системы.

"Отрасль цифровых коммерческих закупок компаний стала активно развиваться в России в последние три - пять лет. В ближайшие три года темпы роста цифровых закупок компаний сравняются с динамикой покупательской активности физических лиц", - отметила гендиректор цифровой платформы быстрых закупок компании "Максмарт" Елена Суховей.

По ее мнению, это произойдет по двум причинам. Во-первых, компании разных отраслей фокусируются на повышении операционной эффективности за счет цифровизации бизнес-процессов, что позволит снизить транзакционную нагрузку на предприятия. Во-вторых, растет и количество самих цифровых платформ в области закупок, повышается конкуренция между ними.

Общая доля мирового рынка цифровых закупок бизнесами составляет 30%. В России же доля коммерческих B2B-продаж, которая приходится на электронную коммерцию, составляет всего около 5%. По данным Минпромторга РФ, к концу прошлого года уже 30% высококвалифицированных сотрудников получали заказы с использованием цифровых платформ. "Рынок наращивает объемы и по прогнозам аналитиков темпы ежегодного роста российского В2В-рынка в ближайшие 3 года составят 10-15%", - говорится в сообщении компании.

Эффект, которые получают компании от использования цифровых B2B-платформ, заключается в уменьшении сроков поставки, улучшении оборачиваемости складских запасов, снижении стоимости закупок и сокращении бюджета на закупки, а также сокращении транзакционных издержек. В связи с этим востребованность от применения такого инструмента растет у компаний с каждым годом.