На Кубани запустят первое в регионе производство автокомпонентов

Объем инвестиций в проект составит 300 млн рублей, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Производство тормозных дисков с инвестициями в размере 300 млн рублей наладят в Краснодарском крае на площадке промтехнопарка "АЭТЗ", в дальнейшем проект будет масштабирован до межрегионального кластера автокомпонентов. Соответствующий протокол о намерениях подписан на площадке международной промышленной выставки "Иннопром-2025" в Екатеринбурге, сообщил ТАСС вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Производство станет первым в крае предприятием по выпуску тормозных дисков для автопрома. По поручению главы региона с 2017 года развиваем в крае сеть индустриальных парков и промтехнопарков. Примечательно, что соглашение о создании промтехнопарка "АЭТЗ", первого в крае, также подписали на екатеринбургском "Иннопроме" в 2023 году , - сказал Руппель.

Проект реализует компания "Виафор", он разделен на несколько этапов. На первом будет запущено производство вентилируемых и невентилируемых тормозных дисков диаметром до 450 мм с использованием до 90% материалов российского производства, проектная мощность составит до 1 млн единиц продукции в год, объем инвестиций - 300 млн рублей. На втором этапе планируется создать собственную линию сборки станков и запустить полный цикл производства тормозных дисков. В перспективе проект трансформируют в межрегиональный кластер автокомпонентов.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.