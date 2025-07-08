Потребность в газе резидентов префрежимов в ДФО составит 10,2 млрд куб. м в год

Объем дефицита газа посчитали к 2030 году, сообщила управляющий директор по развитию проектов нефти и газа Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Анастасия Набатчикова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Потребность резидентов преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики в газе составит 10,2 млрд кубометров в год к 2030 году. Об этом сообщила управляющий директор по развитию проектов нефти и газа Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Анастасия Набатчикова.

"По нашей оценке, общая перспективная потребность резидентов префрежимов в ДФО и Арктике - это порядка 218 объектов, по соглашениям к 2030 году - составит 10,2 млрд кубометров в год", - сказала она на заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации.

Кроме того, на Дальнем Востоке возрастает потребление природного газа с 26 млрд куб. м в 2024 году до 60 млрд куб. м в 2030 году. "По нашей оценке, в макрорегионе прогнозируется значительный дефицит газа в объеме 11 млрд кубометров", - сказала она.

По ее словам, корпорация наблюдает трудности с подключением к сетям газоснабжения и выдачи технических условий на газ инвесторам и резидентам префрежимов. "Тем не менее, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, на территории Дальнего Востока были созданы беспрецедентные условия экономического развития, благодаря которым у нас началась реализация более 3 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций до 11 трлн рублей", - добавила она.

Ранее пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что уровень газификации Дальнего Востока необходимо удвоить к 2030 году для удовлетворения потребностей растущей экономики макрорегиона. Уровень газификации регионов Дальнего Востока в среднем составляет 28%, что в три раза ниже среднероссийского уровня. По данным Минэнерго России, к 2030 году в макрорегионе прогнозируется дефицит газа на уровне около 42%.