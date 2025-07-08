Никитин назвал ключевой задачей Минтранса комфорт многодетных семей

Исполняющий обязанности министра транспорта РФ отметил, что этой темой необходимо заниматься, несмотря ни на какие бюджетные ограничения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ считает ключевой задачей обеспечить комфортное перемещение многодетных семей на транспорте, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин, выступая в Госдуме.

"Особый фокус здесь - это удобство для семей, удобство для многодетных семей. <…> Надо понимать, что мы, конечно, задолжали нашим многодетным семьям. Их удобство, удобство их перемещения в российском транспорте, комфорт - это та задача, на которой мы должны фокусировать свое внимание", - сказал он.

Никитин отметил, что этой темой необходимо заниматься, несмотря ни на какие бюджетные ограничения.

"Также в приоритетном фокусе - благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции. Несмотря на травмы, которые они получают, им должно быть комфортно в наших поездах, самолетах, автобусах. Это важнейший наш приоритет и наш долг", - подчеркнул он.