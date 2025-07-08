ГД приняла закон об освобождении кооперативов от отчетности по стандартам ЦБ

Закон предусматривает отмену ведения бухгалтерского учета кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, не совмещающими свою деятельность с деятельностью иной некредитной финансовой организацией, жилищными накопительными кооперативами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который освобождает кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также жилищные накопительные кооперативы от обязанности вести бухгалтерский учет по стандартам Банка России. Документ инициирован группой депутатов. Поправки вносятся в закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и в закон "О бухгалтерском учете".

Закон предусматривает отмену обязанности ведения бухгалтерского учета на основании нормативных актов в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка России кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, не совмещающими свою деятельность с деятельностью иной некредитной финансовой организацией, жилищными накопительными кооперативами.

"Деятельность кооперативов носит некоммерческий характер и направлена на оказание финансовой взаимопомощи их членам (пайщикам), у подавляющего большинства кооперативов отсутствуют внешние инвесторы, для кооперативов характерна деятельность исключительно внутри Российской Федерации без выхода на международный уровень, в связи с чем применение МСФО не имеет практического смысла", - говорится в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.